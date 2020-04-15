Libya güçleri Vatiyye Üssü'ndeki Hafter milislerini vurdu
Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin batısındaki Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan Halife Hafter yanlısı milislere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri sözcüs�� Muhammed Kununu, Vatiyye Hava Üssü'ndeki gelişmelere ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
Kununu, Vatiyye Hava Üssü'ne kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislere yönelik birkaç hava saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.
MİTİGA'DAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ HAVA ÜSSÜ
Mitiga Havalimanı'ndan sonraki en önemli hava üssü olarak kabul edilen Vatiyye, Ağustos 2014'te ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in kontrolüne geçmişti. Hafter milisleri Vatiyye Hava Üssü'nü, yaklaşık 6 sene "Batı operasyonları komuta merkezi" olarak kullanmıştı.
Büyük bölümünü Hafter milislerinin kontrol ettiği Vatiyye Hava Üssü'ne 3 Nisan'da hava operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda Hafter milislerine ait 3 Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda araç, ağır silah ve tesis imha edilmişti.
Üsse düzenlenen bu saldırı ve karşı tarafa verilen zayiat, batı bölgelerinde hava üstünlüğünün UMH'ya geçmesinde önemli rol oynamıştı.
UMH'NİN ÜLKENİN BATI BÖLGELERİNDEKİ İLERLEYİŞİ
UMH güçleri, dün ülkenin batı bölgelerindeki operasyonlarda yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinin elinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.
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