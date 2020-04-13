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Hafter milisleri Trablus'ta Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşimleri vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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HAFTER MİLİSLERİ SİVİL YERLEŞİMLERİ VURDU

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı düzenledi.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşimlerin bulunduğu Sug el-Cuma ve Şurfetu'l Mulaha bölgelerine 40'tan fazla roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran Mecei, hükümet güçleri karşısında büyük zayiat veren Hafter milislerinin bu şekilde intikam saldırıları gerçekleştirdiğini ifade etti.

UMH askeri birlikleri bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinin yanı sıra Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerinde de yeniden kontrolü sağlamıştı.

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