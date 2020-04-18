18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pentagon, Irak'taki DEAŞ sığınaklarının bombaladığı operasyonun görüntülerini paylaştı

Pentagon, Irak'taki DEAŞ sığınaklarının bombaladığı operasyonun görüntülerini paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
ABD PAYLAŞTI! İŞTE O ANLAR

öncülüğündeki koalisyonun güçleri, ’taki  sığınaklarını bombaladı. Operasyonda, 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi. , operasyonun görüntülerini paylaştı.

'na bağlı Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, 'ın yakınlarında terör örgütü 'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Pentagon, Irak'taki DEAŞ sığınaklarının bombaladığı operasyonun görüntülerini paylaştı PENTAGON, IRAK'TAKİ DEAŞ SIĞINAKLARININ BOMBALADIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

SIĞINAKLAR BOMBALANDI

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, Irak'ın Kerkük yakınlarında bulunan DEAŞ terör örgütüne ait sığınakları bombaladı.

23 TERÖRSİT ÖLDÜRÜLDÜ

CJTF-OIR'den yapılan açıklamada, operasyonu Irak Silahlı Kuvvetleri'nin (ISF) yaptığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise İHA'lar ve F-15 ile hava desteği sağladığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta yapıldığı belirtilen operasyonda 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA