Pentagon, Irak'taki DEAŞ sığınaklarının bombaladığı operasyonun görüntülerini paylaştı

ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri, Irak’taki DEAŞ sığınaklarını bombaladı. Operasyonda, 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, operasyonun görüntülerini paylaştı.

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, Irak'ın Kerkük yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SIĞINAKLAR BOMBALANDI

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, Irak'ın Kerkük yakınlarında bulunan DEAŞ terör örgütüne ait sığınakları bombaladı.

23 TERÖRSİT ÖLDÜRÜLDÜ

CJTF-OIR'den yapılan açıklamada, operasyonu Irak Silahlı Kuvvetleri'nin (ISF) yaptığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise İHA'lar ve F-15 ile hava desteği sağladığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta yapıldığı belirtilen operasyonda 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.