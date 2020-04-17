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Son dakika haberi... OHAL sonrası Japonya karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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OHAL SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilan edilen ’da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.

OHAL sonrası ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü OHAL SONRASI ÜLKE KARIŞTI! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı. Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japon hükümeti Perşembe günü, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

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