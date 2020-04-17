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İnanılmaz anlar kamerada! Kanada’da eğitim uçağı otoyola indi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜ! TRAFİKTE UÇAK VAR

’da eğitim uçağı arıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorunda kaldı. Uçağın otoyola iniş anı, yoldan geçmekte olan araçların sürücüleri tarafından anbean kayda alındı.

'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kanada'nın Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı.

İnanılmaz anlar kamerada! Kanada’da eğitim uçağı otoyola indi İNANILMAZ ANLAR KAMERADA! KANADA’DA EĞİTİM UÇAĞI OTOYOLA İNDİ

İTFAİYEDEN İZİN ALDI

Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen tipi uçağın Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi'nden izin aldığı ifade edildi.

"İLK DEFA BİR UÇAĞIN YOLA İNDİĞİNİ GÖRDÜM"

Olayın görgü tanıkları, "Çok şaşırdım. Bir uçağın otoyola indiğini ilk defa görüyorum." dedi. İtfaiye Sözcüsü uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun zarar görmediğini ifade etti.

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