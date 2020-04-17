Koronavirüs yasağını dinlemedi! Otoyolda ata bindi
Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alırken, Gürcistan'da 17 Nisan saat 12.00'den 21 Nisan'a kadar ülke genelinde araç kullanımı yasaklandı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Bugün saat 12.00'de başlayan yasağın ardından halk cadde ve sokaklar da araçları yerini bisikletlerini kullanırken, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ise bir kişi ata bindiği görüldü. Korona virüs yasağını atı ile delen şahıs sosyal medyada gündem oldu.
Gürcistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 370'e, hayatını kaybedenler ise 3'e ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 22 bin 745
- Trump'tan flaş Çin açıklaması
- Putin'den vatandaşlarına koronavirüs uyarısı
- Fransa'da ölenlerin sayısı 18 bini aştı
- İspanya, Portekiz ve Fransa'dan AB'ye çağrı
- Nobel ödüllü Fransız doktordan flaş açıklama
- İngiltere'yi yasa boğan ölüm
- Aliyev Azerbaycan için önemli kararı duyurdu
- Trump'ın eski avukatı cezaevinden çıkacak
- Doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
- Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
- Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri