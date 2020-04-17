ABD'li doktorların 'doğmaları mucize' dediği ikizler
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde dünyanın en prematüre bebekleri, 22 haftalık ikizler hayata gözlerini açtı. 1 kilo 3'er gram ağırlığında dünyaya gelen ikizleri için ABD'li doktorlar "doğmaları mucize" değerlendirmesinde bulundu
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde dünyanın en prematüre bebekleri, 22 haftalık ikizler hayata gözlerini açtı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya getirdi.
1 KİLO 3 GRAM AĞIRLIĞINDA DOĞDULAR
Dünyanın en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu. Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan Makayla ve vücudunda mantar enfeksiyona rastlanan Makenzie için doktorlar, doğumdan önce Hernandez ve nişanlısı Anthony Pope'yi, ikizlerin hayatta kalma şansı olmadığı konusunda uyarmıştı.
"DOĞMALARI MUCİZE"
Doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, "Doktorlar, doğum esnasında kızlarımın hayatta kalma şansının yüzde sıfır olduğunu ve 23 haftadan önce doğan bebeklerin yaşamadıklarını söylediler" dedi. Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, "Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremeyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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