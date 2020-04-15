Bir milyon kişi açlıkla karşı karşıya! Afrika'da çöl çekirgeleri istilası bekleniyor
Afrika’da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor. İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Çöl çekirgeleri Afrika'da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünyayı yeni tip korona virüs salgını tehdit ederken Afrika, yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor. Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor.
İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) değerlendirmesine göre çekirge istilası Etiyopya'da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi. 356 bin tondan fazla mısır, buğday ve tahıl kaybına neden oldu.
BİR MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
Etiyopya başta olmak üzere Afrika'da bir milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi. Etiyopya'daki FAO temsilcisi Fatouma Seid, "Çiftçiler ve çobanlar acil durumun üstesinden gelmek için ciddi yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması, özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı. Yetkili, çekirge istilasının bölgedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Çöl çekirgeleri, Etiyopya dışında Somali, Kenya, Cibuti, Eritre, Tanzanya, Sudan, Güney Sudan ve Uganda gibi Afrika'da ülkelerini zor durumda bıraktı.
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