Son dakika: Rusya'da korkunç rakam! Sayı artıyor
Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 corona virüs vakası tespit edildi. Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170’e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte rekor bir yükselişle 2 bin 774 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 21 bin 201'e çıktı.
Rusya'da bir günde 2 bin 774 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 201'e yükseldi.
Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170'e ulaştı.
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