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Son dakika: Rusya'da korkunç rakam! Sayı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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RUSYA'DA KORKUNÇ RAKAM! SAYI ARTIYOR

Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 corona virüs vakası tespit edildi. Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170’e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte rekor bir yükselişle 2 bin 774 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 21 bin 201'e çıktı.

Rusya'da bir günde 2 bin 774 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 201'e yükseldi.

Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170'e ulaştı.

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