Avrupa'da binlerce yaşlı corona virüs nedeniyle ölüme terk edildi!
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Fransız vekil Eric Ciotti, Avrupa ülkelerindeki bakımevlerinde yardıma muhtaç binlerce yaşlının ölüme terk edildiğini açıklarken İngiliz vekil Peter Kyle ise bu trajik tablonun insanlık suçu olduğunun altını çizdi.
Salgından en çok etkilenen ve ağır kayıplar veren Avrupa ülkeleri ve ABD'de huzurevlerindeki yaşlılar, ölüme terk ediliyor. Bakımevlerinde yalnız başına ölen yaşlılar kayıtlara bile geçirilmiyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bazı yetkililer, 'bu krizin halının altına süpürüldüğünü' belirterek bunun bir suç olduğunu dile getirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi 'İngiltere'nin bakım evi utancı' başlığıyla verdiği haberde yaşlıların ölüme terk edildiği kaydetti. Haberde, önceki gece Stanely Park Bakımevi'nde 12 yaşlının koronadan öldüğü belirtilerek bu rakamların bini bulabileceği vurgulandı. Bakımevlerinin korona ölümlerini bildirmediği için gerçek rakamların ise bilinmediği aktarıldı. İşçi Partisi Milletvekili Peter Kyle ise bakım evlerindeki bu acı tablonun durdurulmamasının bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.
KASTEN TERK EDİLDİLER
Koronavirüsten ağır bir şekilde etkilenen Avrupa ülkesi Fransa'da da bakım evlerinde toplam 4 bin 589 kişi öldü. Fransız milletvekili Eric Ciotti, bakım evlerinde kalan Kovid- 19 hastalarının "ölüme terk edildiğini" belirterek tepki gösterdi. Salgında ağır kayıplar veren İtalya'da ise 1 Şubat'tan bu yana ülke genelindeki bakımevlerinde 3 bin 859 kişinin öldüğü belirtildi. Virüse yakalanan yaşlılar ise hastane yataklarını boşaltmak için tekrar huzur evlerine geri gönderildi.
11 binden fazla huzurevinin bulunduğu Almanya'da da yüzlerce yaşlının salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği rapor edildi. İspanya'da ise çok sayıda yaşlı, bakım evlerindeki yataklarında ölü ve terk edilmiş şekilde bulundu. Son haftalarda Kovid- 19 salgınının merkezi haline gelen ABD'de de durum farklı değil. Washington eyaletindeki bir bakımevinde 40 kişi öldü. Ayrıca personelin virüsü bölgedeki diğer bakımevlerine taşıdığından endişe ediliyor.
Sabah
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