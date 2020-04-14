Son dakika: DSÖ'den flaş açıklama: Yeni bir salgın daha patlak verdi
Son dakika haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İngilizce adı ile World Health Organization (WHO), koronavirüsün ardından Güney Sudan'da sarı humma salgınının patlak verdiğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.
SALGIN BÜYÜYEBİLİR
Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.
"SARI HUMMA" BELİRTİLERİ NELER?
Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.
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