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Son dakika: DSÖ'den flaş açıklama: Yeni bir salgın daha patlak verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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DSÖ'DEN AÇIKLAMA: YENİ BİR SALGIN DAHA PATLAK VERDİ

Son dakika haberine göre; () İngilizce adı ile World Health Organization (WHO), koronavirüsün ardından 'da salgınının patlak verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünden (), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.

SALGIN BÜYÜYEBİLİR

Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.

"SARI HUMMA" BELİRTİLERİ NELER?

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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