Kerkük’te DEAŞ operasyonu : 24 ölü
Irak'ın Kerkük kentinde, Amerika öncülüğündeki koalisyon gücünün hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda bir Irak askeri ve DEAŞ mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinde, Amerika öncülüğündeki koalisyon gücünün hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir Irak askeri ve DEAŞ mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlere yönelik Kerkük'ün güneyinde operasyon düzenlendiğini söyledi.
Harbiye, Vadi eş-Şay köyü yakınlarında hafif silahlarla yaşanan çatışmalarda bir Irak askeri ile 23 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade etti.
Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya'da Hafter'e ağır darbe
- İsrail'de işsizlik oranı yüzde 26'ya çıktı
- DSÖ'den koronavirüs önlemleri açıklaması
- Brezilya'da bir günde 105 kişi hayatını kaybetti
- İngiltere birçok vakayı ölüme terk edecek
- ABD uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda bekleyecek
- ABD'den Çin'e tepki: Hesap verecekler
- Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 105 kişi öldü
- Hafter milisleri sivil yerleşimleri vurdu
- Fransa'da serbest dolaşımın sınırlandırılması uzatıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?
- Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
- Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?
- 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?
- Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
- Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?
- Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
- CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu