New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı koronadan vefat etti
ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görülmesi ile salgın merkezi haline dönüşen New York’ta, eğitim departmanına bağlı 50 çalışanın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
New York Şehri Eğitim Departmanınca pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, 10 Nisan itibariyle, şehir merkezindeki devlet okulunda çalışan 21 öğretmenin de aralarında bulunduğu 50 çalışanın Kovid-19 mücadelesine yenik düştüğü bildirildi.
Eğitim Departmanı Yöneticisi Richard Carranza tarafınan yapılan açıklamada, "Kayıplarımız için yas tutuyoruz. Bu zor zamanda, hayatını kaybeden çalışanlarımızın aileleri ve sevdiklerine desteklerimiz sürecek ve okul toplulukları ile birlikte olacağız. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız.'' ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, New York'ta virüsün en çok etkilediği meslek gruplarından bir başkası da her 6 çalışanından birinde Koivd-19 tespit edilen New York Polis Departmanı (NYPD) oldu.
NYPD tarafından Nisan ayının ilk haftasında yapılan basın bildirisinde, 36 bin polisin çalıştığı departmanda 6 bin 500 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı, bu rakamın da kurum çalışanlarının yüzde 18'ine karşılık geldiği bildirilmişti.
John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi'nin güncellediği son verilere göre, New York'ta 195 bin 749 Kovid-19 pozitif vakası ve 10 bin 58 ölüm tespit edilirken, eyalet çapındaki ölümlerin 7 bin 349 tanesinin ise New York şehir merkezi kaynaklı olduğu belirtildi.
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