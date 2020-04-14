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Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 105 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 105 KİŞİ ÖLDÜ

ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti. Brezilya yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan , 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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