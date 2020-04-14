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Brezilya'da koronavirüsten bir günde 105 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BREZİLYA'DA BİR GÜNDE 105 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 328'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ise 105 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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