Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." ifadesi kullanıldı.
Burak Akkul ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.
Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fransa'da serbest dolaşımın sınırlandırılması uzatıldı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj
- Türkiye'den Yunan Bakan Mitarakis'e cevap
- CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan yalan üstüne yalan!
- Ceza İnfaz Düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
- Başkan Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız
- ABD'den Çin'e tepki: Hesap verecekler
- DSÖ'den koronavirüs önlemleri açıklaması
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Deniz Baykal ve Muharrem İnce kumpasları hatırlatması
- 15 günlük bebek koronavirüsü yendi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?
- Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olacak mı? 31 ilde sokağa çıkma yasağı tekrar gelir mi?
- Son dakika: Askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi?
- 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?
- Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
- Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?
- Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
- CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu