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Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BURAK AKKUL VE EŞİ TABURCU EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sunucu ve eşi taburcu edildi. Dr. 'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." ifadesi kullanıldı.

ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.

Bir televizyon kanalında eşi ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Dr. 'nde tedavi görüyordu.

Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’ YOĞUN BAKIMDA OLAN BURAK AKKUL’DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM: ‘YENDİM SENİ CORONA VİRÜS’

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