İngiltere’de 3 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

Çin’den yayılan koronavirüsten Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de büyük çöküş yaşanıyor. Vaka ve ölüm sayısı giderek artarken 3 milyon insanın gıdaya ulaşamadığı ve büyük sıkıntı çektiği belirtildi.

İngiltere'nin, Avrupa'da koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olacağı tahmin ediliyordu. Yapılan açıklamalar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vaka ve ölüm sayısı sürekli olarak artarken 3 milyon insanını gıdaya ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi.

HUZUR EVLERİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İngiltere Başbakanlık ofisi, Boris Johnson'un hastaneden taburcu edildiği açıklamıştı. Durumunun iyi olduğu ve Başbakanlık konutunda tedavisinin devam edeceği belirtilirken tabi Avrupa'da huzur evlerinden ölüm ve vaka sayıları konusunda kötü haberler geliyor. İngiltere'de buna dahil olmak üzere…

3 MİLYON İNSAN GIDA SIKINTISI YAŞIYOR

İngiliz The Guardian'ın yaptığı bir habere göre; salgın nedeniyle bine yakın yaşlı yaşamını yitirmiş olabilir. Yine İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre; 3 milyon insan açlık sınırında yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre; koronavirüs nedeniyle 3 milyon insanın mağduriyet yaşadığının altı çizildi. Ekonomik krizin kötü gitmesiyle bu gıda sıkıntısının daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

EKONOMİ ÇÖKECEK

Maliye Bakanı, gelecek 2-3 hafta içerisinde bu karantina süreci sona ermezse, ülke ekonomisinin yüze 30 daralacağını dair bir açıklama yaptı.