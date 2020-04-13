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İngiltere’de 3 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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İNGİLTERE'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ! 3 MİLYON İNSAN...

’den yayılan koronavirüsten Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ’de büyük çöküş yaşanıyor. Vaka ve ölüm sayısı giderek artarken 3 milyon insanın gıdaya ulaşamadığı ve büyük sıkıntı çektiği belirtildi.

'nin, Avrupa'da koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olacağı tahmin ediliyordu. Yapılan açıklamalar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vaka ve ölüm sayısı sürekli olarak artarken 3 milyon insanını gıdaya ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi.

İngiltere’de 3 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor İNGİLTERE’DE 3 MİLYON KİŞİ GIDAYA ULAŞAMIYOR

HUZUR EVLERİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Başbakanlık ofisi, 'un hastaneden taburcu edildiği açıklamıştı. Durumunun iyi olduğu ve Başbakanlık konutunda tedavisinin devam edeceği belirtilirken tabi Avrupa'da huzur evlerinden ölüm ve vaka sayıları konusunda kötü haberler geliyor. İngiltere'de buna dahil olmak üzere…

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

3 MİLYON İNSAN GIDA SIKINTISI YAŞIYOR

İngiliz 'ın yaptığı bir habere göre; salgın nedeniyle bine yakın yaşlı yaşamını yitirmiş olabilir. Yine İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre; 3 milyon insan açlık sınırında yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre; nedeniyle 3 milyon insanın mağduriyet yaşadığının altı çizildi. Ekonomik krizin kötü gitmesiyle bu gıda sıkıntısının daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

EKONOMİ ÇÖKECEK

Maliye Bakanı, gelecek 2-3 hafta içerisinde bu karantina süreci sona ermezse, ülke ekonomisinin yüze 30 daralacağını dair bir açıklama yaptı.

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu oldu SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON HASTANEDEN TABURCU OLDU
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