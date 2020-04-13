Son dakika: Rusya'da yeni vaka sayısında büyük artış!
Son dakika haberine göre: Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 2 bin 558 artarak 18 bin 328'e yükseldi. Yapılan açıklamada can kaybının 18 artarak 148'e yükseldiği belirtildi.
Çin'den dünyaya yayılan vetüm dünyayı saran koronavirüs vaka ve ölüm sayıları her geçen an artıyor. Rusya'da koronavirüs yeni vaka sayısında yine rekor kırıldı. Son 24 saatte 2 bin 558 artarak 18 bin 328'e yükseldi.
CAN KAYBI 148'E ÇIKTI!
Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi'nin yaptığı açıklamada can kaybı 18 artarak 148'e yükseldi.
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