Darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Libya'da, Hafter güçlerinin sabah saatlerinde başkent Trablus'un güneyindeki mahallelere düzenlediği havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Abu Salim bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri sabah saatlerinde topu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerinde gelen ambulans ve acil servis ekipleri yaralıları çevre hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklara göre, mahallelerdeki birçok ev ve otomobilde büyük bir hasar gördü.
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