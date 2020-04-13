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Darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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DARBECİ HAFTER GÜÇLERİNDEN SALDIRI

Libya'da, güçlerinin sabah saatlerinde başkent 'un güneyindeki mahallelere düzenlediği havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Libya'da güçlerinin başkent 'un güneyindeki Ayn Zara ve Abu Salim bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri sabah saatlerinde topu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerinde gelen ambulans ve acil servis ekipleri yaralıları çevre hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklara göre, mahallelerdeki birçok ev ve otomobilde büyük bir hasar gördü.
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