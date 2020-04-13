ABD'ye ait Theodore Roosevelt uçak gemisinde corona virüs kaynaklı ilk ölüm
ABD’nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde görevli bir askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart'ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, askerin 30 Mart'ta Guam adasında yoğun bakıma alındığı ve 9 Nisan'dan bu yana tedaviye yanıt vermediği belirtildi.
Donanma, bu sabah ölen askerin isim ve rütbesini açıklamadı.
Diğer taraftan gemide Kovid-19 vaka sayısı 550'nin üzerine çıktı.
GEMİDEKİ SALGIN İKİ ÜST DÜZEY YETKİLİYİ GÖREVİNDEN ETMİŞTİ
Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart'ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.
Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon'a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.
Modly ise daha sonra geminin personeline hitaben yaptığı konuşmasında kaptana yönelik ağır sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.
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