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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…
Tüm dünyada olduğu gibi İrail'de korona virüsün (Kovid-19) pençesinde... Amerikan New York Times gazetesi, Mossad ajanlarının İran tehdidini bir kenara bırakıp corona virüs ile (COVİD-19) savaşa odaklandığını bildirdi. Mossad, gizli casusluk ekipmanlarının geliştirildiği Bölük 81'i corona virüs savaşında kullanıyor. Kanal 12'ye konuşan bir Mossad yetkilisi ise, teşkilatın diğer ülkelerin önceden sipariş ettiği ürünleri satın aldığını kabul etti.
Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:11
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