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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Tüm dünyada olduğu gibi İrail'de korona virüsün (Kovid-19) pençesinde... Amerikan New York Times gazetesi, Mossad ajanlarının İran tehdidini bir kenara bırakıp corona virüs ile (COVİD-19) savaşa odaklandığını bildirdi. Mossad, gizli casusluk ekipmanlarının geliştirildiği Bölük 81'i corona virüs savaşında kullanıyor. Kanal 12'ye konuşan bir Mossad yetkilisi ise, teşkilatın diğer ülkelerin önceden sipariş ettiği ürünleri satın aldığını kabul etti.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:11
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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın corona virüsle (Covid-19) mücadele eden İran'ı yakın bir tehdit olarak görmediğini yazdı.

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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Gazetenin haberinde, birinci önceliği corona virüs savaşına veren İsrail'de, Mossad ajanları da bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyor.

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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, özellikle Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'da corona virüs tespit edilmesinin ardından Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bazı yetkililer karantinaya gitti.

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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Bu da Mossad ajanlarının dışarından gelen tehditleri göz ardı edip corona virüsle mücadeleye odaklanmasına neden oldu. New York Times'a göre tüm ülkeler tıbbi malzeme konusunda müthiş bir rekabetteyken, İsrail de bu konuda geri kalmak istemiyor.

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İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Bunun sonucu olarak Mossad, corona virüs kriziyle mücadele eden İran'ı artık acil güvenlik tehdidi olarak belirlemiyor. Corona virüs ülkede görüldüğünde beklentiler büyük bir krizin olacağı yönündeydi ancak şu ana kadar 11 bin vaka tespit edilirken ölü sayısı 103 oldu. Bu da İsrail'in dünyanın en zorda kalan ülkeleri arasında yer almadığını gösteriyor.