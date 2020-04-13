İsrail’den corona virüs hamlesi! Mossad ajanlarını…

Bunun sonucu olarak Mossad, corona virüs kriziyle mücadele eden İran'ı artık acil güvenlik tehdidi olarak belirlemiyor. Corona virüs ülkede görüldüğünde beklentiler büyük bir krizin olacağı yönündeydi ancak şu ana kadar 11 bin vaka tespit edilirken ölü sayısı 103 oldu. Bu da İsrail'in dünyanın en zorda kalan ülkeleri arasında yer almadığını gösteriyor.