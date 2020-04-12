Son dakika: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de 20 binden fazla insan salgına yenik düştü
Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssüne dönen ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 20 bini geçti. Son 24 saatte ülkede 1.831 kişi hayatını kaybetti.Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 30 bin 239 artarak 533 bin 115'e yükseldi.
Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesini hedef alarak, Çin'i memnun etmek için koronavirüs hakkında yanlış raporlar yayınlamakla suçladı.
TRUMP : EKONOMİMİZ ROKET GİBİ YÜKSELECEK
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal ekonominin yeniden başladığında "bir roket gemisi gibi" yükseleceğine duyduğu güveni dile getirdi.
ABD'DEN SONRA...
Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.
ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.
New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
TOPLAM 32 BİN 110 HASTA İYİLEŞTİ
ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.
Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.
ASSANGE'IN NİŞANLISINDAN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı olduğıunu söyleyen ve ingiliz medyasına konuşan Stella Morris İngiltere bulunan Belmarsh hapishanesinde Assange'ın koronavirüse karşı savunmasız olduğunu belirtti. Assange'la iki çocuğu olduğunu açıklayan Morris , Assanger'ın hapishaneden serbest bırakılması için dünyaya çağrıda bulundu.
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