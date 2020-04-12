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Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan 1 günde 737 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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İNGİLTERE'DE KOVİD-19'DAN 1 GÜNDE 737 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi

Detaylar geliyor...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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