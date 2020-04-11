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Tarihte bir ilk! Papa cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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TARİHTE BİR İLK! PAPA CEMAATSİZ PASKALYA AYİNİ DÜZENLEDİ

, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi. Koronavirüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan’da bulunan ’nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

Koronavirüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri , koronavirüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan'da bulunan 'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi. Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'da tüm dini toplantılar yasaklandı.

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