Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Coronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerden olan İtalya'da vaka ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Sağlık Enstitüsü vaka sayısında tepe noktanın daha görülmediğini öne sürdü. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının bir an önce sona ermesi için ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda dua etti. Ancak Papa bu kez konuşmasını tek başına yaptı.