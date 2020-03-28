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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Coronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerden olan İtalya'da vaka ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Sağlık Enstitüsü vaka sayısında tepe noktanın daha görülmediğini öne sürdü. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının bir an önce sona ermesi için ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda dua etti. Ancak Papa bu kez konuşmasını tek başına yaptı.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:41
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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Koronavirüs salgının en etkili olduğu ülkelerden olan İtalya'da vaka sayısı 86 bini geçti.

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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

İtalya Sağlık Enstitüsü vaka sayısında tepe noktanın daha görülmediğini öne sürüyor.

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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Corona virüsten en ağır darbe alan ülkelerden biri olan İtalya'da yoğun bakım üniteleri yetersiz kalmaya başladı.

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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ise corona virüs salgının bir an önce sona ermesi için Aziz Petrus Meydanı'nda dua etti.

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Papa Francis yağmur altında tek başına corona virüs duası etti

Ancak Papa, virüs nedeniyle ünlü meydandaki konuşmasını tek başına yaptı.