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Son dakika: Rusya’da korona virüsten ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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RUSYA’DA KORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberine göre; ’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 94’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 917’ye çıktı. Ayrıca dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti.

'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1786 yükselerek 11 bin 917'ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 kişi daha artarak 94'e yükseldi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYON 600 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla , 143 bin 626 ile , 118 bin 235 ile ve 117 bin 749 ile izledi.

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

(66 bin 220), (65 bin 77), (42 bin 282), (24 bin 983), (24 bin 51), (21 bin 762), (20 bin 765), (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), (13 bin 244), (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 95 bin 752 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 356 bin 941 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 152 bin 650 vaka bulunuyor

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