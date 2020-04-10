Fransız uçak gemisi Charles-de-Gaulle'de korona virüs şoku!
Fransız Deniz Kuvvetleri’ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedilmişti.Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
FRANSA'DAN AÇIKLAMA
2 gün önce de Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki yaklaşık 40 kişinin Kovid-19 şüphesiyle izole edildiği bildirilmişti.
Açıklamada, uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedilmişti.
FRANSA'DA SON DURUM NE?
Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749'a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210'a yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da skandal uygulama! Morga dönüştürülmüştü...
- Şoke eden coronavirüs iddiası! Atık sularda...
- Fransa'dan skandal hamle!
- Tulum yerine poşet giymişlerdi! Corona virüs testleri pozitif çıktı...
- Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek
- Avrupa Birliği ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
- İsrail'de korona vaka sayısı 10 bini aştı
- Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden corona isyanı
- Corona virüsten ölenleri böyle gömdüler!
- Rusya’da korona virüsten ölenlerin sayısı arttı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
- Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
- Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar