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Fransız uçak gemisi Charles-de-Gaulle'de korona virüs şoku!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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FRANSIZ UÇAK GEMİSİNDE KORONA VİRÜS ŞOKU!

Fransız Deniz Kuvvetleri’ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedilmişti.

Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

2 gün önce de Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki yaklaşık 40 kişinin Kovid-19 şüphesiyle izole edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedilmişti.

FRANSA'DA SON DURUM NE?

Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749'a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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