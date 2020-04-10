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İsrail'de corona virüs vaka sayısı 10 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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İSRAİL'DE KORONA VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

'de yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 95'e ulaşırken, can kaybı 92'ye çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, 1061 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, 127 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, 1061 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

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'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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okan okan

rabbim oradaki müslüman kardeşlerimizi esirgesin

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cevapla 10.04.2020 11:31
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