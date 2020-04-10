10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa Birliği ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 540 MİLYAR EUROLUK KORONAVİRÜS KURTARMA PAKETİNDE ANLAŞTI

() ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı. Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Kovid-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar avroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasının da gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

, ve gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. ve 'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Dünya genelinde 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE 350 BİNDEN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI İYİLEŞTİ
Son dakika: İngiltere'de çok ağır koronavirüs bilançosu! 24 saatte 881 can kaybı SON DAKİKA: İNGİLTERE'DE ÇOK AĞIR KORONAVİRÜS BİLANÇOSU! 24 SAATTE 881 CAN KAYBI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA