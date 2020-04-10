Fransa koronavirüsten ölenler üzerinden ticaret yapmaya başladı
Fransa koronavirüsten hayatını kaybedenleri de maddi kazanç olarak görmeye başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'nın en büyük gıda, meyve ve sebze hali morga çevrildi. Koronavirüsten vefat edenin yakınlarının 250 Euro ödediği, cenazenin 6 günden fazla morgda kaldığı her gün için 35 Euro, yakınını görmek için ise fazladan 50 Euro ödendiği bildirildi.
KENAN / KIRAN
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'nın en büyük gıda, meyve ve sebze hali morga çevrildi. Koronavirüsten vefat edenin yakınlarının 250 Euro ödediği, cenazenin 6 günden fazla morgda kaldığı her gün için 35 Euro, yakınını görmek için ise fazladan 50 Euro ödendiği bildirildi.
FRANSA'DA VAKA SAYISI 12 BİN 210, VAKA SAYISI 31 BİN 415
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 286 artışla 86 bin 334 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 31 bin 415'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 117 bin 749'a ulaştığını söyledi.
SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ VURDU
Fransa'da; akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin protestoları 17 Kasım 2018 tarihinde başladı. Eylemler, sağlık sektörünü de etkiledi.
HASTANELERİN DE ACİL SERVİSLERİ GREVE GİTMİŞTİ
2019 Mayıs'ında hastanelerin acil servisleri greve gitmiş ve ülkedeki hastanelerin yarısı greve katılmıştı. Eylemler sırasında geceleri acilde doktor bulmanın zor olduğu, hastaların geç saatlere kadar hastanede bekledikleri basına yansımıştı.
Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor. Başkentin çok sayıdaki sokakları, toplanmayan çöplerin bulunduğu konteynerler ile doluydu.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyordu.
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