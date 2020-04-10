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Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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PENTAGON, 86 MİLYON DOLARLIK MASKE TEDARİK EDECEK

() yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.

Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti.

Tedarikin 31 Aralık'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.

ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.

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