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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti

Son dakika: Dünya genelinde 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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350 BİNDEN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI İYİLEŞTİ

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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