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Son dakika: Rusya’nın başkenti Moskova’da patlama!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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RUSYA’NIN BAŞKENTİ MOSKOVA’DA PATLAMA!

Son dakika haberine göre; ’nın başkenti ’da kent merkezine yakın bölgede bulunan binası yakınlarında meydana geldi.

Başkent 'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.
Son dakika: Rusya’nın başkenti Moskova’da patlama | Video SON DAKİKA: RUSYA’NIN BAŞKENTİ MOSKOVA’DA PATLAMA | VİDEO








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