- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Rusya’nın başkenti Moskova’da patlama | Video
Son dakika haberi... Rusya’nın başkenti Moskova’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Başkent Moskova'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.
Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.
Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.