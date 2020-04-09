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09.04.2020

Son dakika: Rusya’nın başkenti Moskova’da patlama | Video

Son dakika haberi... Rusya’nın başkenti Moskova’da kent merkezine yakın bölgede bulunan Slovakya Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir binada olduğu ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Başkent Moskova'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.

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