Durumları ağır olan 6 koronavirüs hastası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.
Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 Kovid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.
Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.
864 KİŞİ İYİLEŞTİ
Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.
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