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Türkiye'den Yemen'deki ateşkese destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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TÜRKİYE'DEN YEMEN'DEKİ ATEŞKESE DESTEK

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ilan edilen ateşkesin, tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ilan edilen ateşkesin, tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin çağrısı çerçevesinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından, Yemen'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bugün itibariyle ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Yaşanılan olağanüstü dönemde, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunulan açıklamada, salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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