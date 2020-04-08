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Ukrayna'da 3 aylık bebekte corona Virüs çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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UKRAYNA'DA 3 AYLIK BEBEKTE KORONA ÇIKTI

Ternopol Bölgesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, 3 aylık bebeğe yapılan Corona Virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

'nın Ternopol bölgesinde 3 aylık bir bebekte Corona Virüsüne rastlandı.

Açıklamada, "Ternopil Bölgesi'nde korona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna 'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde Corona Virüsü vakası bin 668'e, can kaybı sayısı ise 52'ye yükseldi.

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