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İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarında düşüş

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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İTALYA'DA ÖLÜM SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Son dakika haberi... Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi

Detaylar geliyor...

İngiltere'de korkunç koronavirüs bilançosu: 24 saatte 938 ölü İNGİLTERE'DE KORKUNÇ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 24 SAATTE 938 ÖLÜ

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