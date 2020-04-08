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İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na koronavirüse karşı dayanışma teşekkürü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Raab'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Raab'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

Raab ayrıca, 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı 'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.

Türkiye'nin tıbbi yardım paketi taşıya uçağı Kuzey Makedonya ve Kosova'ya indi TÜRKİYE'NİN TIBBİ YARDIM PAKETİ TAŞIYA UÇAĞI KUZEY MAKEDONYA VE KOSOVA'YA İNDİ

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