Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vaka sayısı 500'ü aştı
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 500'ü geçti. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilirken, 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 500'ü geçti.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testler sonucunda 32 yeni pozitif vakanın görüldüğünü ve toplam sayının 526'ya ulaştığını açıkladı. Rum kesiminde bugüne kadar 14 bin 273 test yapıldığı da kaydedildi.
Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilirken, 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
KKTC'DE VAKA SAYISI 95'E ULAŞTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, bugün toplam 178 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti. Pilli, KKTC'de toplam vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini söyledi.
Bugüne kadar toplamda 3 bin 424 test yapıldığını aktaran Pilli, 44 kişinin taburcu edildiğini, 48 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda bulunan bir kişinin ise durumunun stabil olduğunu belirtti.
KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.
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