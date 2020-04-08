ABD seçimlerinde şaşırtan karar! Demokrat Başkan aday adayı Sanders yarıştan çekildi
Son dakika haberi... ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya aldığı bildirildi. Uzun süre Demokratlar'ın "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.
ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya aldığı bildirildi.
Bernie Sanders'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın bu sabah kampanya ekibiyle bir telekonferans görüşmesi yaptığı belirtildi.
Sanders'ın bu görüşmede, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyayı askıya almaya karar verdiğini açıkladığı aktarıldı.
Uzun süre Demokratlar'ın "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.
PARTİLER RESMİ ADAYLARINI AĞUSTOSTAKİ KONGRELERDE AÇIKLAYACAK
Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.
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