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Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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YEMEN'DE 2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Son dakika haberi... öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle 'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ilan etti.

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