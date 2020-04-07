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İngiltere'de korkunç Kovid-19 bilançosu: 24 saatte 786 can kaybı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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İNGİLTERE'DE 24 SAATTE 786 CAN KAYBI!

Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi

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