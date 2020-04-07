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Japonya'da OHAL ilan edilecek! Corona virüsüs vaka sayısı 4 bin 820'ye yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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JAPONYA'DA OHAL İLAN EDİLECEK

’da korona virüsü vakalarının sayısı 4 bin 820'ye yükseldi. Hükümetin virüsle mücadele kapsamında ilan etmesi bekleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü salgını 'da yayılmaya devam ediyor. Japonya ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 4 bin 820'ye ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dı��ında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 108 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

108 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bugüne kadar 11'i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 108 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Japonya'da, hükümetin virüsle mücadele kapsamında alınan kararını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kararın, yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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