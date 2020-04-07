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İsrail'de anlaşmazlık! Hükümet kurma çalışmaları…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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İSRAİL'DE ANLAŞMAZLIK

'de Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri arasındaki "birlik hükümeti" kurulması için yürütülen müzakereler, hakimlerin seçiminden sorumlu meclis komisyonunun oluşturulması konusundaki anlaşmazlık yüzünden durdu.

Kamu Yayın Kuruluşu'nun (Makan) haberine göre, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, tüm meselelerde anlaşılmasının ardından Başbakan liderliğindeki Likud'un söz konusu komisyonun işleyişinin yeniden görüşülmesini istediğini açıkladı.

DEMOKRASİ ARAYIŞLARI

Likud'un söz konusu talebi üzerine müzakerelerin durduğunu ifaden eden parti, komisyonun işleyişinde değişiklik yapılması ve demokrasiye zarar verilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Hakim komisyonunda 9 üye bulunuyor. 'nın başkanlık edeceği komisyonda, hükümetin seçeceği başka bir bakan ile muhalefetten iki milletvekili, Yüksek Mahkeme Başkanı, aynı mahkemeden iki hakim ve Barolar Birliğinden 2 üye bulunuyor.

"VAZGEÇTİK" AÇIKLAMASI

Dün söz konusu partilerden yetkililer, Gantz'ın, Ürdün Vadisi ve 'nın ilhakı meselesinde veto hakkından feragat etmesine karşılık Netanyahu'nun da hakim seçim komisyonundaki isteklerinden vazgeçtiğini söylemişti.

Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasındaki anlaşmaya göre, komisyon başkanının (Adalet Bakanı) Mavi-Beyaz İttifakı, diğer bakanın ise Likud tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

Komisyonda bir karar alınabilmesi için en az 7 üyenin onayının alınması gerekiyor.

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