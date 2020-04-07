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İstanbul'da koronavirüs hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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KOVİD-19 HASTASI ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile hastanede tedavi gören 54 yaşındaki , alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, solunum sıkıntısı, kroner arter hastalığı ve hipertasyon rahatsızlığı bulunan Feriha Bingöl, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurmuştu.

Bingöl, tomografisi Covid-19 ile uyumlu çıkması sonrasında tedaviye alındı.

Test sonucu da pozitif çıkan Bingöl, 13 günlük tedavisi sonrasında alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Burdur'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 56 kişiye 101 bin 934 lira ceza kesildi BURDUR'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 56 KİŞİYE 101 BİN 934 LİRA CEZA KESİLDİ

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