İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Şu ana kadar 1 milyonun üzerinde insana bulaşırken virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Vaka sayısının 52 bini geçtiği ülkede güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin aldığı karar dünya gündemine oturdu. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...