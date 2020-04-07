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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Şu ana kadar 1 milyonun üzerinde insana bulaşırken virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Vaka sayısının 52 bini geçtiği ülkede güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin aldığı karar dünya gündemine oturdu. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 13:49
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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi.

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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

Bhasha Mukherjee, Aralık ayında Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil etmişti ve herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu.

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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

Ancak güzellik kraliçesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra gerçek mesleğinin doktorluk olduğu ortaya çıkmıştı.

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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

Çeşitli yardım kuruluşlarına elçi olarak davet edilen Mukherjee, stetoskopu geçici olarak asmış ve Ağustos ayına kadar insani çalışmalara odaklanarak dünyayı gezmişti.

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İngiltere güzellik kraliçesinden koronavirüs kararı! Geri döndü

24 yaşındaki Hint asıllı İngiliz güzel Mart ayı başında, elçisi olduğu Coventry Mercia Lions Kulübü adına dört hafta boyunca Hindistan'daydı.