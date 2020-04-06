Rusya'da coronavirüs vaka sayısında rekor artış

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs yeni vaka sayısı rekor bir artışla 954 artarak toplamda 6 bin 343'e yükseldi. Ülkede 235 çocuğun koronavirüse yakalandığı, ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya'da78 bölgede toplam vakanın 6 bin 343'e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 47'ye ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova Bölgesi'nde görüldü.

235 ÇOCUKTA CORONA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Rusya'dan corona virüs salgınına ilişkin krtik bir açıklama geldi. Rus basını, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova düzenlediği basın toplantısında, ülkede 235 çocuğun corona virüse yakalandığını, ancak hiçbirinin durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

"HAFİF VE ORTA DERECELİ SEMPTOMLAR"



Popova açıklamasında "Bugüne kadar Rusya'da 235 vaka teyit edildi. Bunlardan 17'si zatürreden rahatsız. Neyse ki bunların arasında durumu 'kritik' olan çocuk yok, ancak 41 çocuğun akut solunum yolu viral hastalığının hafif ve orta dereceli semptomlarını geliştirdiğini kayıt altına aldık" ifadelerini kullandı.