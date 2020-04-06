Japonya’da coronavirüsten ölenlerin sayısı 104'e çıktı
Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs can almaya devam ediyor. Japonya’da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 570'e çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkisini artıran öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün kayda geçen yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570'e yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI
Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 3 bin 858 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.
104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkedeki korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı da 104'e yükseldi. Karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, ülke genelinde 93 kişinin korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
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