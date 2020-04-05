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Son dakika haberi... Eski Libya Başbakanı Cibril, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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SON DAKİKA HABERİ... ESKİ LİBYA BAŞBAKANI CİBRİL, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Eski Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Eski Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHMUD CİBRİL KİMDİR?
1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

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