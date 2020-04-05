Son dakika haberi... Eski Libya Başbakanı Cibril, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.
Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MAHMUD CİBRİL KİMDİR?
1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.
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